CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / La Juventus piazza il primo colpo per la prossima estate con l'ufficialità di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese arriverà a parametro zero dal prossimo luglio dopo la scadenza del contratto con l'Arsenal, con i bianconeri che verseranno 3,7 milioni di euro per oneri accessori per l'acquisizione del cartellino del classe '90.

Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Ci sono però indiscrezioni discordanti per quando riguarda l'ingaggio che Ramsey andrà a percepire a Torino. Se la stampa italiana riporta di un contratto da 7-7,5 milioni di euro più bonus a stagione, il 'Sun' parla di un accordo da 400 mila sterline lorde a settimana, ovvero una cifra intorno ai 12 milioni di euro netti all'anno che lo renderebbe il calciatore britannico più pagato. Ramsey ha firmato per quattro stagioni fino al giugno 2023 con la Juventus che, come rivela 'La Stampa', ha provato fino all'ultimo nella finestra di gennaio ad anticipare l'arrivo alla corte di Allegri del 28enne gallese.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui