Calciomercato Milan, Piatek-Real Madrid: l'annuncio di Probierz

CALCIOMERCATO MILAN PIATEK REAL MADRID / Quattro gol nelle prime quattro gare ufficiali al Milan, con la media di una rete ogni 62'. Il 'pistolero' Krzysztof Piatek è partito come meglio non poteva, mettendosi dietro in questa speciale statistica delle prime apparizioni rossonere gente del calibro di van Basten e Bierhoff, solo per citarne alcuni.

Una sorpresa? Non per chi lo conosce da tempo come Michal, l'allenatore delche nella massima serie polacca, prima dello sbarco al Genoa, si è goduto un Piatek da 21 gol in 36 presenze e ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' lo racconta svelando anche un retroscena.

"Finora si è mosso bene e ha fatto tutti i passi nella giusta direzione per completarsi e diventare un grande giocatore a livello internazionale - esordisce Probierz -. Sono cerco che ridarà al Milan il suo posto tra i primi quattro club del campionato italiano. Poi, in futuro, potrà anche diventare una stella da RealMadrid. Penso proprio che loro, i dirigenti del Real, in questo momento rimpiangano di non aver combattuto abbastanza per comprarlo nel mercato di gennaio. Ci hanno pensato sul serio, ma il Milan lo ha voluto di più. Per gli appassionati italiani, e soprattutto per i tifosi rossoneri, è ottimo perché potranno ammirarlo tutti i fine settimana. Sono sicuro che per il carattere che ha e per l'attitudine a ogni aspetto del gioco, sarà tra i più grandi attaccanti della sua generazione".

