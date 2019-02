CALCIOMERCATO INTER MAROTTA SPALLETTI ICARDI / Clima sempre teso in casa Inter nonostante il successo scaccia crisi sul campo del Parma. Le parole di Luciano Spalletti nel post-gara sul rinnovo di Icardi non hanno rasserenato di certo i rapporti con Marotta, con i due che potrebbero incontrarsi per un confronto di persona dopo un primo chiarimento per telefono.

Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Il tecnico e l'Ad - scrive 'Il Corriere dello Sport' - dovrebbero vedersi già oggi se l'ex dirigente della Juventus avrà smaltito l'influenza. Oltre a chiarire le questioni pendenti, si parlerà del rinnovo contrattuale di capitan Icardi e probabilmente anche del futuro di Spalletti, la cui posizione rimane comunque pericolante in vista della prossima stagione con i nomi di Conte e Mourinho che restano i più gettonati per rimpiazzarlo sulla panchina neazzurra.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui