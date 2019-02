MILAN ALBERTINI GATTUSO LEONARDO MALDINI / "Rispetto la scelta su come abbiamo deciso di iniziare la carriera da dirigente, ma con tutto il rispetto per Leonardo, le parole di Maldini sono più pesanti e in qualche occasione dovrebbe farsi sentire". In un'intervista rilasciata a 'Radio Rossonera', l'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini ha parlato così del nuovo ruolo da dirigente di Paolo Maldini.

Focus, poi, sui singoli: "può crescere ancora molto, è stato preso per segnare e lo sta facendo sin da subito, non mi aspettavo questo inizio.mi piace molto, è un sudamericano atipico e si è inserito velocemente. Ha portato la qualità che mancava al centrocampo del Milan. Per il rendimento di, invece, il merito va dato tutto a. Il tifoso è esigente e vuole tutto subito. Rino è stato bravo a capire cosa poteva dare al Milan nonostante l'inizio difficile".