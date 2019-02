CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ BAYERN MONACO REAL MADRID/ James Rodriguez, trequartista attualmente al Bayern Monaco, potrebbe lasciare la Germania al termine della stagione.

L'ex Monaco, accostato anche al calciomercato Juventus , secondo l'edizione colombiana di 'Marca' avrebbe comunicato al club bavarese la sua volontà di non restare in Bundesliga, nonostante l'opzione sul riscatto che il club tedesco può esercitare. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Stando al giornale sudamericano, per James Rodriguez sarebbero due le possibilità in caso di addio al Bayern Monaco. La prima rappresenta un ritorno al Real Madrid mentre la seconda sarebbe la Juventus, con Cristiano Ronaldo che avrebbe già chiamato il numero 10 per convincerlo a sposare la causa bianconera.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui