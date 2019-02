CALCIOMERCATO INTER ICARDI REAL MADRID PEREZ/ Mauro Icardi, capitano e centravanti dell'Inter, è al centro di molte voci di calciomercato. L'attaccante argentino è ancora imbrigliato dalla questione rinnovo e il suo nome è stato più volte accostato al Real Madrid di Florentino Perez.

Proprio il presidente dei Blancos, intervistato ai microfoni di 'France Football', ha voluto fare chiarezza sul dibattito in merito al numero 9 delle Merengues: "Per anni ho letto che la mia squadra ha bisogno di un attaccante ma Karimè il centravanti più forte del mondo e non vogliamo spendere tanto per farlo".

Perez ha poi aggiunto: "Meglio puntare su giocatori giovani che saranno stelle in futuro, ad esempio Vinicius o Rodrygo, candidato tra l'altro al premio Kopa".

