CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA REAL MADRID / Florentino Perez non molla Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da 'AS', il presidente del Real Madrid starebbe seguendo con grande attenzione la situazione dell'attaccante argentino.

La 'Joya' piace molto al numero uno dei 'Blancos', che potrebbe approfittare del suo momento poco felice per bussare alla porta della. Il quotidiano spagnolo riferisce che in estate la dirigenza potrebbe arrivare ad offrire fino a 120 milioni di euro per l'ex Palermo, magari sfruttando anche l'interesse del club bianconero per Marcelo, che nella giornata odierna è ufficialmente uscito allo scoperto