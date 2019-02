CALCIOMERCATO CHELSEA SARRI KANTE PSG/ Il Chelsea di Maurizio Sarri non sta di certo vivendo un periodo tranquillo. La sconfitta dell'Etihad per 6-0 contro il Manchester City ha messo nei guai il tecnico italiano, già sul banco degli imputati per una stagione non esaltante.

In mezzo a tutti questi problemi per i Blues, c'è anche il calciomercato . Stando infatti a quanto riportato dal 'Sun', il rapporto fra N'Goloe Maurizio Sarri sarebbe ai minimi storici con il Paris Saint-Germain pronto ad approfittare della situazione ed accaparrarsi il campione del Mondo ex Leicester City nella prossima estate. Per le ultime notizie sul mercato estero---> clicca qui!