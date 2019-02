CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ACCARDI DYBALA CHIESA/ Intervistato ai microfoni di 'CalcioNews24', Beppe Accardi, agente FIFA, ha parlato dell'attuale situazione di Paulo Dybala e della sua posizione per la prossima sessione di calciomercato estiva: "L'argentino è un giocatore che ha bisogno di una squadra che giochi per lui, ma non ha quel quid in più di cui ha bisogno la Juventus. Se il Real Madrid dovesse offrire 60 milioni di euro più Isco glielo darei subito.

Anche se lo vedrei meglio all'Inter, in un contesto dove può essere una stella". Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Accardi inoltre, ha parlato di Federico Chiesa, stella della Fiorentina di Stefano Pioli: "Al ragazzo consiglierei di andare all'Inter anche se, nel caso la Juventus dovesse farsi avanti, lo prenderebbe, così come per Barella. Zaniolo? Ha ancora tanta strada davanti e deve dimostrare molto ma ha le qualità per diventare un giocatore importante".

