CALCIOMERCATO CAGLIARI MARAN/ Nonostante l'ennesima sconfitta del Cagliari, la posizione di Rolando Maran sulla panchina dei sardi resta solida.

A ribadirlo è stato Mario, direttore generale del Casteddu, intervistato ai microfoni di 'Sky Sport': "E' un momento difficile ma l'allenatore non è in discussione". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Il Cagliari non vince in campionato ormai dal boxing day, giorno della sfida interna contro il Genoa, battuto per 1-0 grazie alla rete di Diego Farias, ora passato all'Empoli nella sessione di calciomercato invernale.

