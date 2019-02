JUVENTUS-FROSINONE DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE ALLEGRI BARONI - Dopo la vittoria contro il Sassuolo, è tempo di tornare in campo per la Juventus capolista. Anticipo del venerdì per i bianconeri di Massimiliano Allegri, impegnati mercoledì 20 gennaio al 'Wanda Metropolitano' contro l'Atletico Madrid per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, che ospitano il Frosinone. La squadra di Marco Baroni è reduce dall'importante vittoria esterna contro la Sampdoria, tre punti che hanno avvicinato i ciociari alle altre squadre in lotta per la salvezza.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell'Allianz Stadium.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-FROSINONE

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Khedira, Bentancur, Emre Can; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Molinaro; Ciofani, Ciano. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 63; Napoli 52; Inter 43; Milan 39; Atalanta, Roma e Lazio 38; Torino 34; Sampdoria 33; Fiorentina 32; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 25; Spal 22; Cagliari 21; Udinese 19; Bologna e Empoli 18; Frosinone 16; Chievo* 9

*3 punti di penalizzazione

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui