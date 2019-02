AJAX-REAL MADRID DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE LIVE CRONACA TEMPO REALE TEN HAG SOLARI - Dopo la pesante vittoria esterna nel derby contro l'Atletico Madrid, è tempo di scendere in campo per l'andata degli ottavi di Champions League per il Real Madrid.

La squadra di Santiagovola ad Amsterdam per affrontare l': la squadra di Erikè stata sconfitta dall'Heracles nell'ultimo turno di Eredivisie e si trova adesso a 6 punti dalla capolista PSV Eindhoven. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dalla 'Johann Cruijff Arena'.

FORMAZIONI UFFICIALI AJAX-REAL MADRID

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, van de Beek, de Jong; Ziyech, Neres, Tadic. All. ten Hag

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius. All. Solari

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui