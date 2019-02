TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND LIVE CRONACA TEMPO REALE CHAMPIONS LEAGUE POCHETTINO FAVRE - Dopo le sfide di ieri, scendono in campo per l'andata degli ottavi di finale di Champions League il Tottenham e il Borussia Dortmund.

Gli 'Spurs' di Mauricio, orfani di Harry Kane, sono reduci dalla quarta vittoria consecutiva in Premier League e hanno consolidato il terzo posto in classifica; di contro, i gialloneri di Lucienhanno colto il secondo pareggio consecutivo in campionato, col Bayern Monaco che si è avvicinato alla vetta. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dal 'Wembley Stadium'.

FORMAZIONI UFFICIALI TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Foyth; Vertonghen, Winks; Sissoko, Eriksen, Lucas Moura; Son All. Pochettino

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Toprak, Zagadou Diallo, Hakimi; Witsel, Dahoud; Delaney, Sancho, Gotze; Pulisic. All. Favre

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui