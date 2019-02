MANCHESTER UNITED-PSG DIRETTA LIVE CHAMPIONS LEAGUE CRONACA LIVE SOLSKJAER POGBA TUCHEL CAVANI NEYMAR - La grande attesa è finita. Torna la Champions League e, per l'andata degli ottavi di finale, grande sfida tra il Manchester United e il Paris Saint-Germain.

I 'Red Devils' di Ole Gunnar, che ha sostituito José Mourinho a stagione in corso, arrivano all'appuntamento dopo un filotto di risultati utili in Premier League e con unritrovato; di contro, la squadra di Thomas, che sta dominando in Ligue 1, ha seri problemi nel reparto avanzato visto il certo forfait die quello, possibile, di Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell'Old Trafford.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER UNITED-PSG

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Herrera, Matic; Lingard, Pogba, Martial; Rashford. All. Solskjaer

PARIS SAINT GERMAIN (4-2-3-1): Buffon; Kherer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos; Dani Alves, Draxler, Di Maria; Mbappé. All. Tuchel

