JUVENTUS MANDZUKIC ALLEGRI / Mario Mandzukic non ha messo lo zampino sui gol della Juventus nel rotondo 3-0 sul campo del Sassuolo. Prezioso però come sempre il contributo del jolly numero 17, che anche senza squilli è riuscito comunque a far parlare di sé nel post-partita.

Massimiliano, nel dibattito sull'utilizzo di Dybala, ha preso al balzo l'occasione per elogiare nuovamente l'attaccante croato, capitano per l'occasione: "ha bisogno di Mandzukic, ma ancheha bisogno di Mandzukic", le parole del tecnico livornese al termine di Sassuolo-Juve. Una sottolineatura che rafforza - se mai ce ne fosse stato bisogno - la centralità di Mandzukic nello scacchiere bianconero, con il 32enne vice-campione del mondo che presto potrebbe rinnovare il contratto (attualmente in scadenza nel 2020, ndr) con la 'Vecchia Signora' dopo aver respinto le faraoniche sirene dalla Cina.