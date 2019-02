PIATEK MILANRONALDO / 'San Siro' sta a Piatek come lo 'Stadium' sta a 'CR7'. Come? Non per l'attaccamento delle due tifoserie ai propri beniamini, ma protagoniste di questa proporzione sono le esultanze dei due giocatori.

Se da una parte, nel ribadire che "Eu estou aqui" chiama il pubblico all'ormai celebre "SIUUU" mentre il portoghese si trasforma in statua sul terreno di gioco, dall'altra parte Kris, come lo chiamano gli amici, ci ha messo tre partite per richiamare 'San Siro'. Così da stasera Piatek non sarà più solo a "sparare" nella Scala del Calcio, che dalla platea ai cosiddetti popolari ha dato voce alle pistole polacche con un "Pum pum pum" arrivato sino all'ultima guglia del Duomo.