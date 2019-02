JUVENTUS ALLEGRI BONUCCI CHIELLINI / Buone notizie dal campo ma anche dall'infermeria per la Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dopo Barzagli, Massimilianoritroverà presto anchein vista dei prossimi impegni dei bianconeri e in particolare per il primo round degli ottavi di Champions League in casa dell': "Penso che a Madrid ci saranno, può essere che siano disponibili già venerdì contro il Frosinone", le parole di Allegri a 'Rai Sport' sul recupero del capitano e del numero 19 dopo il netto 3-0 rifilato al Sassuolo.