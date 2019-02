CALCIOMERCATO INTER BARELLA CAGLIARI / Al termine del match perso dal suo Cagliari contro il Milan, Nicolò Barella, centrocampista ambito da big club italiani ed europei, ha parlato così nella mix zone di quello che potrebbe essere il suo nuovo stadio la prossima stagione, ovvero San Siro, nel post partita: "Quando là squadra andrà meglio farò anche io meglio. La mia crescita passa dai miei compagni e da questa società che ha creduto in me.

Pronto per una big? No, sono pronto per dare il massimo e uscire da questa situazione. Cena con? Nessuno scoop: abbiamo lo stesso procuratore, eravamo a cena con lui e la foto l'abbiamo pubblicata noi. Ripeto: nessuno scoop". Come raccontato da Calciomercato.it, per Barella c'è stato un rilancio del Napoli ma il calciatore è attratto dall'idea di vestire la maglia dell'Inter in estate