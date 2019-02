MILAN CAGLIARI BARELLA / Il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella ha parlato a 'Sky' dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan: "La rabbia è normale, prendere un gol così dopo 10 minuti taglia le gambe.

Gli episodi ci stanno girando contro, noi dobbiamo dare il massimo. Meglio viverla ora questa situazione e poterla cambiare e non all'ultimo momento". Barella prova ad analizzare il momento di difficoltà della squadra, invischiata nella lotta per non retrocedere: "Ci sono tanti fattori che messi insieme creano dei problemi. Siamo un buon gruppo e insieme possiamo uscire da questa situazione".