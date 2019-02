MILAN CAGLIARI GATTUSO / Intervenuto a 'Sky' per commentare Milan-Cagliari, Rino Gattuso è stato protagonista di un simpatico siparietto con Alessandro Costacurta.

Quando l'ex difensore gli ha detto di vederlo più dimagrito e rilassato, l'attuale tecnico rossonero ha replicato: "Non è lo stress, ho chiuso la bocca, qualche bicchiere in meno, qualche corsa in più. Quando arrivi a 100 chili e sei alto un metro e venti, deve pure provare vergogna. Io l'ho fatto e ho posto rimedio".