CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Il pubblico della Juventus si schiera dalla parte di Paulo Dybala.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ovazione del pubblico di fede bianconera (in massa questo pomeriggio al 'Mapei Stadium') per l'ingresso in campo dell'argentino nel match contro il. Applausi scroscianti e tanti cori per il numero dieci, alla seconda panchina consecutiva e in campo solo all'83' nella sfida odierna. Dybala resta comunque uno dei beniamini del popolo juventino, che ha recapitato un chiaro messaggio in sede di mercato alla società sul futuro della 'Joya'.