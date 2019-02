MILAN CAGLIARI GATTUSO / Rino Gattuso non può che essere soddisfatto della vittoria del Milan contro il Cagliari. Il tecnico rossonero a 'Sky' ha commentato così il match: "Siamo stati bravi oggi, non mi è piaciuto l'atteggiamento nel primo tempo delle mezzali. Però la squadra mi è piaciuto ma è da un po' che mi piace".

RODRIGUEZ - "Sa giocare bene a calcio, è molto bravo. Quando gli arriva una palla brutta, la mette giù e la fa diventare giocabile. Quest'anno sta anche spingendo un po' di più, è di grande affidabilità".

QUARTO POSTO - "Si rimane lì con fame, voglia, nessuno deve dire la parola io ma noi. Bisogna mettere la squadra per prima. Dobbiamo essere bravi ad arrivarci nelle ultime partite a giocarci qualcosa di importante".

CALHANOGLU - "Però vediamo cosa fa nei 90 minuti.

Come qualità mi aspetto di più, ha le qualità per fare gol. Ma bisogna vedere i chilometri che macina, come tiene la posizione, consi cerca. Secondo me ingiustamente è criticato, forse ha abituato troppo bene i tifosi. Non è un vero attaccante esterno, lo so anche io: può giocare mezzala, come mezzapunta. Riesce a fare le due fasi con qualità".

GIOCO - "Le prime 7-8 partite abbiamo espresso un calcio incredibile e i gol ce li siamo fatti da solo. Nelle ultime partite la squadra sta palleggiando come vogliamo noi. Ci sono giocatori che si lamentano per il lavoro, Suso in settimana lo ha detto, ma si può fare risultato solo con le due fasi. Bisogna continuare su questa strada".

BAKAYOKO E BIGLIA- "E' un problema e poi lo risolviamo. Biglia è stato tre mesi fermo. Bakayoko è un vertice basso atipico. Se vedete oggi la sua forza, ci dà superiorità numerica, salta l'uomo e ti dà superiorità numerica. E' migliorato molto. Vediamo se riusciamo a farlo giocare anche da mezzala".

