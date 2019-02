SERIE A MILAN CAGLIARI / Un, due, tre: il Milan cala il tris per riprendersi il quarto posto. Contro il Cagliari finisce 3-0, un risultato che permette alla squadra di Gattuso di rispondere alle vittorie di Lazio, Roma e Atalanta. Il match si mette subito bene per i padroni di casa: conclusione di Suso al 13', Cragno respinge ma proprio addosso a Ceppitelli; frittata servita e vantaggio Milan. Passano dieci minuti e arriva il raddoppio: tocca a Paqueta battere Cragno con una conclusione ravvicinata. Primo gol in Serie A per il brasiliano e dedica commovente per i dieci ragazzi del Flamento morti nell'incendio del centro sportivo.

Il Cagliari accenna una reazione ma trova Donnarumma pronto, mentre Piatek si divora il 3-0.

Ad inizio ripresa il miglior momento per il Cagliari che va vicinissimo al gol:vede prima respingersi la conclusione dal portiere rossonero, poi è la traversa a negargli il gol. Neanche il tempo di rammaricarsi esigla il 3-0. Primapoipotrebbero rimpinguare il bottino, ma falliscono l'appuntamento con il gol. Vince il Milan e si riprende il quarto posto.

MILAN-CAGLIARI 3-0: 13' Ceppitelli aut. (M), 22' Paqueta (M), 62' Piatek (M)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 63; Napoli 52; Inter 43; Milan 39; Lazio, Atalanta e Roma 38; Torino 34; Sampdoria 33; Fiorentina 32; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 25; Spal 22; Cagliari 21; Udinese 19; Empoli, Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 9

*tre punti di penalizzazione

