BOATENG FANTACALCIO / Promessa mantenuta. Kevin-Prince Boateng 'rimborsa' il fantallenatore che si era sentito tradito dalla sua cessione al Barcellona.

Il ragazzo in questione non aveva preso bene la partenza daldel ghanese, sbottando su Instagram ("Rendimi i solidi, questo è l'IBAN!") al momento dell'ufficialità del passaggio del giocatore al Barça. Boateng così non si è fatto pregare, versando i soldi sul conto del fantallenatore: "Ciao Renato, il bonifico è stato fatto. Un abbraccio grande", generando ovviamente lo stupore del diretto interessato. Somma però che il fantallenatore ha detto di voler devolvere in beneficienza, esprimendo poi un desiderio: quello di poter incontrare un giorno Boateng.