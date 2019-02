CALCIOMERCATO JUVENTUS LOCATELLI / La Juventus stravince contro il Sassuolo e torna a +11 sul Napoli nella corsa scudetto. Pomeriggio positivo al 'Mapei Stadium' per la compagine campione d'Italia, con in tribuna Paratici e Nedved a seguire da vicino la squadra di Allegri. Gli occhi della dirigenza della Continassa non si sono concentrati però solo su Cristiano Ronaldo e compagni.

A parte quei giocatori sotto l'influenza bianconera (Rogerio e Magnani), uno degli osservati speciali diera soprattutto Manuel, profilo che il capo area sport della 'Vecchia Signora' segue fin dai tempi del

L'ex rossonero è stato uno dei migliori nelle fila dell'undici di De Zerbi, non demeritando di fronte ai vari Pjanic, Khedira e Matuidi. Appunti sicuramente positivi per Paratici, che continuerà a seguire con particolare attenzione il centrocampista classe '98 per il resto della stagione in vista di una possibile offensiva nel prossimo mercato estivo. Locatelli lo scorso agosto è stato acquistato in prestito con obbligo di riscatto (10 milioni di euro, che in base a determinati bonus possono salire fino ad un massimo di 12 mln) dal Sassuolo, con cui ha sottoscritto un contratto fino al 2023.

