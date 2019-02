SASSUOLO JUVENTUS DYBALA RONALDO / Cristiano Ronaldo scende in campo al fianco di Paulo Dybala: è sembrato a tutti un chiaro messaggio l'esultanza del portoghese in Sassuolo-Juventus. Dopo il gol del 2-0, CR7 ha imitato la Dybala Mask, la tipica esultanza del compagno di squadra argentino.

Dybala non sta attraversando un momento felice: alla seconda panchina consecutiva, è finito al centro delle polemiche per essere rientrato negli spogliatoi nella gara contro il Parma quando ha avuto la certezza che non sarebbe entrato in campo.

Proprio dopo la gara di oggi, Allegri ha spiegato perché Dybala e Ronaldo hanno difficoltà a giocare insieme: "Ronaldo ha giocato per dieci anni con Benzema, non è che al Real Madrid sono matti. Dybala ha bisogno di Mandzukic, Ronaldo ha bisogno di Mandzukic. E' questione di caratteristiche".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui