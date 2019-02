SASSUOLO JUVENTUS DE ZERBI / Roberto De Zerbi commenta a 'Sky' la sconfitta della sua squadra in Sassuolo-Juventus: "Le occasioni iniziali andavano sfruttate meglio, forse avremmo perso lo stesso ma l'impressione sarebbe stata diversa. Con la Juve se sbagli queste opportunità lo paghi.

E' diventato tutto più difficile ma sono contento della prova, mi è piaciuta la personalità".

De Zerbi torna anche sul possibile rigore per il Sassuolo: "Mazzoleni è bravo, ma qualcosa in più poteva esserci". Poi l'allenatore neroverde continua: "Sul primo gol l'errore non è di Consigli ma nel comando del gioco dei due centrali. Locatelli tra tre anni sarà un giocatore da club di vertice: sono soddisfatto, ma pretendo sempre di più da lui".

