CHELSEA SARRI GUARDIOLA / I sei gol, la stretta di mano mancata con Guardiola: domenica nera per Maurizio Sarri nell'occhio delle critiche per la disfatta del Chelsea contro il Manchester City e per aver evitato la stretta di mano del collega spagnolo.

Dopo la sconfitta la posizione dell'ex Napoli non è più salda e lui in conferenza stampa dice: "Non so sul futurlo, dovete rivolgere la domanda al club: sono preoccupato per la mia squadra, per le prestazioni, il mio lavoro è sempre al rischio. Da questo punto di vista non sono preoccupato, occorre chiederlo al club".

Sulla mancata stretta di mano a Guardiola, Sarri dice: "Non l'ho visto in quel momento, ma ovviamente come al solito andrò a salutarlo più tardi. E' stato un caso perché volevo andare negli spogliatoi in quel momento e non l'ho visto. Non ho problemi con Pep".

