CALCIOMERCATO MILAN HERRERA / Hector Herrera, in scadenza di contaatto con il Porto, è un nome molto ambito nel calciomercato: in Italia il suo nome è stato accostato al Milan, me nei mesi scorsi anche Inter, Napoli e Roma avevano acceso i riflettori sul 28enne di Rosarito.

Tra i club che seguono il calciatore c'è anche ile il presidente Jean-Marieè intervenuto su Twitter per dire la sua sulla trattativa. Rispondendo ad un articolo dove si definisce un'impresa riusire ad acquistare Herrera, il numero uno del club transalpino rivela: "È vero che Hector e la sua famiglia, sognano di venire a Lione e all'Olympique: ho fiducia in lui". Parole che, se dovessero essere confermate, potrebbero rapppresentare il preludio al trasferimento del messicano al Lione.