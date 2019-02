SASSUOLO JUVENTUS LOCATELLI / Al termine del match perso per 0-3 contro la Juventus, Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per commentare la prestazione della sua squadra che non ha comunque sfigurato al cospetto dei Campioni d'Italia. Per le ultime notizie sulla Serie A ---> CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: ''Siamo partiti molto bene mettendoli sotto.

Ci siamo abbassati dopo il loro gol. Siamo contenti della prova, la Juve è fenomenale. Loro sono nettamente superiori alle altre in Italia. Fisicamente e tecnicamente non c'è paragone con le altre, complimenti a loro".

Rimane l'ottima prestazione, anche quella personale: ''Una prova buona ma pesa il risultato che è pesante. Sono contento dei complimenti, sto trovando continuità e fiducia. Mi hanno cercato tanto e mi fanno sentire importante, sono felice di essere qui. De Zerbi mi ha voluto, mi ha fatto fare anche panchina ma sto ripagando la sua fiducia''.

