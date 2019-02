SASSUOLO JUVENTUS ALLEGRI / Massimiliano Allegri ha commentato il successo della Juventus sul Sassuolo ai microfoni di 'Sky': "Loro fanno questo palleggio per tirarti fuori, fanno possesso palla nella metà campo difensiva. Abbiamo iniziato con questa palla sbagliata, abbiamo rischiato con Szczesny ha fatto una parata straordinaria, poteva cadere nel rigore. Poi la squadra ha iniziato a giocare. C'è da fare complimenti alla squadra per non aver preso gol. Dybala è entrato molto bene, come Emre Can e Bentancur.

possono giocare insieme, ma serve disponibilità da parte di tutti".

DYBALA - "Paulo è stato quello che ha giocato più partite di tutti, insieme a Bonucci. L'ho fatto star fuori sabato scorso, questa sera è entrato bene: a loro dispiace, ma la panchina serve anche per ricaricarsi a livello mentale e ritrovare la cattiveria giusta. Khedira ha fatto gol e ha avuto altre occasioni: per tempi di inserimento è un professore, Bentancur su questo deve migliorare".

DYBALA-RONALDO - "E' una questione di caratteristiche e di giocatori. Paulo ha caratteristiche diverse da Mandzukic, viene a fare da raccordo e con lui dentro l'area siamo vuoti. Si può giocare Dybala-Ronaldo ma perdi delle situazioni. Ma basta vedere i numeri: Ronaldo ha giocato per dieci anni con Benzema, non è che al Real Madrid sono matti. Dybala ha bisogno di Mandzukic, Ronaldo ha bisogno di Mandzukic. E' questione di caratteristiche".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui