SERIE A SASSUOLO JUVENTUS / La Juventus di Massimiliano Allegri rialza la testa dopo il pareggio casalingo contro il Parma e l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta, battendo per 0-3 il Sassuolo nel match valido per la 23esima giornata di Serie A. Per le ultime notizie sulla Serie A ---> CLICCA QUI!

Dopo un avvio sprint dei padroni di casa, i bianconeri passano in vantaggio al minuto 24' con Khedira che da due passi non sbaglia approfittando di una corta respinta di Consigli su una conclusione violenta di Ronaldo.

Nel secondo tempo, è il campione portoghese a chiudere i conti:mette in area un pallone con il contagiri, CR7 stacca più alto di tutti e spedisce la palla in rete siglando quello che è il suo 18esimo gol in campionato. Nel finalecala il tris concludendo al meglio una bellissima azione corale degli uomini di. Lacosì allunga nuovamente sul, fermato ieri in casa della Fiorentina, portandosi a più 11 sui partenopei.

Ecco la classifica aggiornata: Juventus 63*; Napoli* 52; Inter* 43; Lazio*, Atalanta* e Roma* 38; Milan 36; Torino* 34; Sampdoria* 33; Fiorentina* 32; Sassuolo 30*; Parma* 29; Genoa* 25; Spal* 22; Cagliari 21; Udinese* 19; Empoli*, Bologna* 18; Frosinone* 16; Chievo*** 9

*una partita in più

**tre punti di penalizzazione

