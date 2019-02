TORINO UDINESE PRADE' / E' un' Udinese che recrimina tanto dopo il gol annullato, nel finale di partita contro il Torino, siglato da Okaka a causa di una posizione irregolare di Lasagna, reo secondo l'arbitro di aver ostruito la visuale di Sirigu.

Una rete che aveva permesso ai friuliani di riagguantare all'ultimo minuto la formazione granata che si è imposta questo pomeriggio per 1-0 grazie alla rete di. Per le ultime notizie sulla Serie A ---> CLICCA QUI

Al posto del tecnico Nicola, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' il ds dell'Udinese Daniele Pradè: ''Se impalla un portiere a 12 metri di distanza, allora non tiriamo più da fuori area. E vengo anche contro di voi e le vostre opinioni. Passa lateralmente, il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Siamo fortemente incazzati, permettetici di esserlo. Fallo di mano? Sapete che io ancora non l'ho capita la regola.Un giorno faremo una riunione tutti quanti insieme così capiremo meglio''.

