Calciomercato Chelsea, Sarri shock: i sostituti! Anche Higuain rischia

CALCIOMERCATO CHELSEA SARRI HIGUAIN / Momento difficile per Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. Sconfitto per 6 a 0 dal Manchester City nella gara odierna valevole per la 26a giornata di Premier League, il tecnico vede lievitare il malumore che lo circonda. I tifosi gli imputano un campionato al di sotto delle aspettative, come dimostra il quinto posto in classifica a meno diciotto punti dalla capolista. Il suo futuro a Londra, in vista della prossima stagione, è quindi a rischio, soprattutto in caso di mancato accesso alla prossima edizione della Champions League.

Calciomercato Chelsea, Higuain a rischio addio

Già da tempo circolano voci sui possibili successori: tra i nomi caldi figurano Mauricio, attuale manager del, ed Eddie, attualmente al; da non escludere, inoltre, la candidatura di, allenatore del Wolverhampton con un passato tra Porto e Valencia.

Potrebbe durare poco anche l'avventura di Gonzalo Higuain con i 'Blues'. In caso di addio di Sarri e mancato accesso alla Champions, infatti, il club potrebbe non trattenere il 'Pipita', per il quale il manager italiano è stato il primo sponsor nel recente trasferimento. Il rinnovo del suo prestito dalla Juventus rischia quindi di non avvenire, facendo concretizzare il ritorno dell'argentino in bianconero. La sconfitta di oggi è quindi un grande campanello d'allarme per la stagione del Chelsea, che a giugno potrebbe dare vita a molteplici cambiamenti tra panchina e attacco.

