PREMIER LEAGUE MANCHESTER CITY CHELSEA / Dopo il 5-0 inflitto all'Huddersfield nello scorso weekend, questa volta è il Chelsea di Maurizio Sarri ad incassare un pesantissimo 6-0 nel big match della 26esima giornata di Premier League: il Manchester City di Pep Guardiola. trascinato da un super Aguero (autore di una tripletta), annienta i 'Blues' in una partita dominata sin dal primo minuto di gioco.

Dopo soli 4' minuti i 'Cityzens' passano subito in vantaggio grazie alla rete di Sterling, abile a battere Kepa dopo una deviazione: poi si scatena l'attaccante argentino di Guardiola, le reti di Gundogan e diSterling arrotondano il risultato.

Il Manchester City con questa vittoria agguanta il Liverpool, vittorioso ieri per 3-0 sul Bournemouth, in vetta alla classifica a quota 65 punti ma i 'Reds' hanno una partita in più da disputare. Il Chelsea invece scivola in sesta posizione, dopo essere stato scavalcato da Arsenal e Manchester United: al momento Sarri e Higuain sono fuori dalla Champions League.

