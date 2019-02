TORINO UDINESE MAZZARRI / Una vittoria sofferta e difesa fino all'ultimo secondo quella conquistata dal Torino di Walter Mazzarri che davanti ai propri tifosi non ha fallito l'appuntamento con i 3 punti battendo per 1-0 l'Udinese grazie alla rete messa a segno nel primo tempo da Ola Aina.

Nel secondo tempo primaneutralizza un rigore dipoi è il Var ad annullare al 90' il pareggio siglato daper una posizione di fuorigioco di Lasagna. Per le ultime notizie sulla Serie A ---> CLICCA QUI

Al termine della partita, il tecnico granata si è concesso ai microfoni di 'Radio Rai' 1 per commentare il match: ''Siamo dei polli, autolesionisti, abbiamo avuto la palla per chiudere la gara diverse volte e non lo abbiamo fatto. Se non lo fai le squadre tentano il tutto per tutto fino alla fine, stavamo per pagare anche se l'inerzia della gara l'abbiamo avuta noi anche per le occasioni che abbiamo creato. Espulsione? Preferisco non commentare, traete voi le vostre conclusioni''.

