ATALANTA ILICIC ROMA / Al termine della gara contro la SPAL, il calciatore dell'Atalanta Ilicic è stato intervistato da 'Sky Sport' per parlare della gara vinta: "Il campo era pesante oggi (ride, ndr). Mi piace questa posizione, provo sempre a fare il contrario dei miei avversari. A causa del campo pesante non mi sono divertito tanto. L'importante è che abbiamo vinto. Non siamo partiti bene. Nel primo tempo non abbiamo fatto una buona partita. Siamo riusciti a ribaltare come molte altre volte.

Abbiamo dimostrato carattere, è una vittoria molto importante per noi".

Per tutte le notizie della giornata CLICCA QUI!

Il trequartista ha parlato poi della lotta Champions e dell'interesse della Roma: "Dobbiamo guardare avanti e in alto, siamo lì, se non lo facciamo la colpa è nostra. Ci sono ancora tante partite, in cui dobbiamo giocare come sappiamo fare. Il mio obiettivo è fare bene qui e divertirmi, mi piace guardare avanti. Avrei potuto fare di più in carriera: è colpa mia, ma non sono ancora vecchio. Gasperini è il migliore allenatore che ho avuto. Mercato? Sono un professionista, c'era stato un momento in cui la Roma mi voleva. Se un club come la Roma ti vuole è normale tu voglia andare. Sto bene qua e voglio fare il massimo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui