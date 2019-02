ATALANTA SPAL GASPERINI / Al termine di Atalanta-Spal, il tecnico dei bergamschi Gasperini ha parlato della vittoria e del momento della squadra:“La consapevolezza la abbiamo. Abbiamo inizi preoccupanti che ci costringono a fare rimonte contro squadre difficili. Rischi di scoprirti. Abbiamo avuto inizi balbettanti in troppe gare. Questa era la difficoltà della gara di oggi. La squadra poi ha giocato bene ed è stata premiata nel secondo tempo. Ha forza e qualità per ribaltare episodi negativi. Zapata? È chiaro che quando abbiamo spazio diventa agevole per i nostri attaccanti ma se vai sotto hai difficoltà. Siamo partiti male da dietro. Ci abbiamo messo del nostro.

è stato pericoloso eha cambiato marcia”.

Per tutte le notizie della giornata CLICCA QUI!

L'allenatore dell'Atalanta ha poi parlato della corsa per la Champions League: "La classifica è bella però ci sono 15 giornate. C’è tempo per salire e per scendere. Non è facile tenere questi ritmi. È chiaro che siamo a competere con Inter, Milan e le romane. In questo momento credo che sia presto per parlare. Giochiamo gara per gara. Tutte le squadre stanno dando il massimo. Le gare sono complicate. Ne ragioniamo tra 6-7 partite. Premio Champions? Credo che vada ritoccato, è troppo presto e non era previsto (ride ndr). Petagna? È stato un pezzo fantastico dei miei primi anni qui. Sta facendo bene, mi auguro che possa fare una grande carriera. Si intristiva un po’ perché non segnava, rimarrà sempre uno dei nostri”.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui