CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI/ Non è bastata ai tifosi la vittoria dell'Inter ieri sera contro il Parma di Roberto D'Aversa. Stando a quanto votato dai followers dell'account twitter di calciomercato.it, il dado è ormai tratto per Luciano Spalletti.

Alla domanda infatti se il tecnico di Certaldo sarà anche il prossimo anno il tecnico della Beneamata, il 39% dei votanti ha detto "No". Mentre il 36%, ha scelto anche il sostituto, Antonio. 20 punti percentuali in meno per Josèe soltanto il 9% scommette sulla permanenza di Luciano Spalletti.