SERIE A SAMPDORIA FROSINONE ATALANTA SPAL TORINO UDINESE / Dopo Bologna-Genoa, terminata per 1-1, il pomeriggio di Serie A ha fornito risultati interessanti e inaspettati. La Sampdoria di Giampaolo infatti è capitolata in casa contro il Frosinone, in gol con il proprio capitano Daniel Ciofani al 25'. Bene anche l'Atalanta di Gasperini. I bergamaschi, sotto dopo 8' a causa della rete di Petagna, trovano prima il pareggio con una magia di Ilicic e poi completano alla rimonta con il bomber colombiano Zapata, sempre più trascinatore della squadra.

Anchee Udinese hanno dato vita a una partita ricca di colpi di scena: dopo il gol dial 31', l'sbaglia un rigore con de Paul e si vede, successivamente annullare un gol, realizzato da, dal direttore di gara. Nei secondi finali c'è spazio anche per la traversa colpita dal numero 10 bianconero, decisamente sfortunato quest'oggi.

CLASSIFICA:

Juventus 60; Napoli* 52; Inter* 43; Lazio*, Atalanta* e Roma* 38; Milan 36; Torino* 34; Sampdoria* 33; Fiorentina* 32; Sassuolo 30; Parma* 29; Genoa* 25; Spal* 22; Cagliari 21; Udinese* 19; Empoli*, Bologna* 18; Frosinone* 16; Chievo*** 9

*una partita in più

**tre punti di penalizzazione

