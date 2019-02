PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-UDINESE/ Un grandissimo Sirigu salva i granata incapaci di gestire la gara e gli attacchi dei friulani, a cui non basta un buon Musso per portare almeno un punto a casa. Giornata negativa per De Maio e Djidji, autori di due prestazioni decisamente negative.

TORINO

Sirigu 7,5 – Stupende le sue parate su Pussetto e su de Paul nel primo tempo. Precisi i suoi disimpegni con i piedi. Ottima la parata su calcio di rigore di de Paul, salvando così il Torino.

Izzo 6,5 – Riesce a limitare come può il raggio d’azione di Okaka, giocando spesso d’anticipo.

Djidji 5 – Se da un lato lascia molto a desiderare nella fase di costruzione, nelle chiusure riesce a fare qualcosa di buono. Commette un fallo ingenuo su Okaka, regalando un rigore all’Udinese neutralizzato da Sirigu.

Moretti 6,5 – Mette a disposizione della squadra la sua esperienza, riuscendo così a fronteggiare gli attacchi dei friulani dal suo lato.

Aina 6,5 – Con la sua velocità, mette spesso in crisi la difesa avversaria. Astuto nel liberarsi della marcatura di Nuytinck, per segnare il suo primo gol in Serie A. Cala nel secondo tempo. Dal 94’ De Silvestri – s.v.

Lukic 6,5 – Fa bene entrambe le fasi di gioco, riuscendo a verticalizzare sempre per le punte. Dal 60’ Baselli 6 – Buone scelte di tempo nei cambi di gioco e giusto equilibrio a centrocampo.

Rincón 6,5 – Quantità e qualità: il giusto mix che serve ai granata per proteggere la difesa e poi ripartire velocemente.

Ansaldi 6 – Anche se attacca poco la profondità, i suoi inserimenti e i suoi cross sono sempre pericolosi. Da un suo assist, arriva il gol di Aina.

Berenguer 6,5 – L’intuizione di farlo giocare da interno di centrocampo con il compito di attaccare la profondità, sta dando i suoi frutti. Cresce ulteriormente nel secondo tempo. Dal 77’ Meité 5,5 – Entra in campo per proteggere la difesa, ma lo fa poco e male.

Falque 6 – Spazia su tutto il fronte d’attacco, tenendo sempre in costante apprensione dal difesa friulana.

Belotti 6,5 – Sempre molto generoso nel recuperare palla e aiutare i compagni di squadra. Cerca la via del gol senza soluzioni di continuità.

All. Mazzarri 6 – La sua squadra vince ma convince solo in parte: da migliorare la gestione della gara, soprattutto quando non si riesce a chiudere prima il match con un secondo gol.

UDINESE

Musso 6,5 – Salva l’Udinese in un paio di occasioni, con ottime parate ma nulla può fare sul gol di Aina. Dimostra grande prontezza tra i pali anche nel secondo tempo.

Troost-Ekong 5 – Bene nel gioco aereo e in fase di costruzione, ma lascia troppi spazi ad Ansaldi e compagni.

De Maio 4 – L’ex Bologna dimostra ancora una volta di essere indietro di preparazione, andando in difficoltà sia nel gioco aereo, che nell’uno contro uno.

Si fa espellere inutilmente per doppia ammonizione, per un fallo inutile su Belotti al 97’.

Nuytinck 4,5 – Lotta come un leone su ogni pallone, ma lascia molto a desiderare nella marcatura a uomo. Da un suo errore, arriva il gol di Aina.

Stryger Larsen – Lotta e corre tantissimo, provando ad aiutare la squadra in entrambe le fasi di gioco.

Mandragora 6 – Prova ad aiutare la difesa in fase di non possesso palla. Buone e veloci le sue trame di gioco.

Fofana 5 – Tanta corsa e grinta ma anche troppa imprecisione in fase di costruzione, consentendo al Torino di ripartire in contropiede. Dal 65’ Ingelsson 6 – Funge da unione tra centrocampo e attacco, riuscendo ad andare anche al tiro in un paio di occasioni.

D'Alessandro 5 – Ci si aspettava da lui una maggiore personalità, soprattutto nell’uno contro uno ma così non e’ stato. Dal 93’ Teodorczyk – s.v.

Pussetto 6,5 – Tanto movimento senza palla, dribbling e quel pizzico di follia che mette in difficoltà il Torino. Dal 67’ Lasagna 6 – Con la sua velocità e la sua capacità di attaccare la profondità, mette in seria difficoltà la difesa dei granata.

de Paul 4,5 – Sempre molto presente nella fase di costruzione, ma da solo o quasi, può fare realmente poco. Dopo Empoli, si fa neutralizzare anche il rigore da Sirigu.

Okaka 4,5 – Pensa più a discutere con Izzo che a giocare. Attacca spesso il primo palo ma in ritardo, non sfruttando le occasioni create.

All. Nicola 5,5 – La sua squadra lotta fino alla fine ma dimostrando sempre una grande fragilità difensiva e un’idea di gioco ancora poco delineata.

Arbitro: Guida 6 – Discreta direzione della partita da parte del direttore di gara della sezione di Torre Annunziata. Dubbio il rigore non concesso al Torino nel primo tempo, per fallo di mano di Larsen su tiro di Falque. Giusto dare il rigore all’Udinese nel secondo tempo, grazie al var, per fallo di Djidji su Okaka. Giusto annullare il gol dell’ex Watford per fuorigioco di Lasagna, al momento del tiro.

TABELLINO

TORINO-UDINESE 1-0

Torino (3-5-2): Sirigu, Izzo, Djidji, Moretti, Lukic (60’ Baselli), Rincón, Ansaldi, Aina (94’ De Silvestri), Berenguer (77’ Meité), Falque, Belotti. A disposizione: Rosati, Ichazo, Bremer, Millico, Damascan. All. Mazzarri

Udinese (3-4-2-1): Musso, Troost-Ekong, De Maio, Nuytinck, Stryger Larsen, Mandragora, Fofana (65’ Ingelsson), D'Alessandro (93’ Teodorczyk), Pussetto (67’ Lasagna), de Paul, Okaka. A disposizione: Perisan, Nícolas, Zeegelaar, Opoku, Wilmot, ter Avest, Micin. All. Nicola

MARCATORI: 31’ Aina (T)

ARBITRO: Marco Guida (Sez. di Torre Annunziata)

AMMONITI: 37’ Lukic (T), 65’ de Paul (U), 74’ Djidji (T), 86’ Troost-Ekong (U)

ESPULSI: 97’ De Maio (U),

