PAGELLE E TABELLINO SAMPDORIA-FROSINONE/ Ciofani regala molto più di un sorriso e tre punti al suo Frosinone. Regala una vittoria sofferta e insperata, sul difficile campo di Marassi contro una Sampdoria arrembante, si, ma anche confusa nelle idee e a tratti un po' troppo nervosa. Baroni ingabbia Giampaolo, Ciofani sigla il gol vittoria su assist di Goldaniga e i padroni di casa stentanto nel trovare i varchi giusti per trovare la via del pareggio. Nel finale Sportiello miracola sul colpo di testa di Colley. Delude Saponara.

SAMPDORIA

Audero 6 - Mai impegnato nei 90', lascia passare l'unico pallone calciato verso la sua porta. Ma le colpe non sono sue.

Bereszynski 5,5 - Ci prova a trottare sull'out di destra, ma trova spesso l'opposizione ciociara non riuscendo a mettere in mezzo palloni interessanti.

Andersen 6 - Gioca una buona gara, dove non sbaglia nulla.

Colley 5,5 - Nel finale Sportiello gli nega la gioia del gol con una respinta miracolosa, ma sull'azione del gol del Frosinone qualche colpa ce l'ha, anche se prova ad intervenire fuori posizione.

Tavares 5 - L'impressione è quella di un giocatore che potrebbe offrire molto in fase offensiva, specialmente, ma che di fatto ha combinato poco in questa gara. Nel secondo tempo viene fermato spesso.

Praet 6 - Ci prova due volte da fuori area, ma Sportiello blocca centralmente in entrambi i casi. Le maglie ciociare che gli sbarrano la strada sono sempre tante, ma lui è il meno peggio del centrocampo doriano.

Ekdal 5,5 - Poco costante e concreto negli inserimenti senza palla, anche perchè gli ospiti chiudono tutti gli spazi. Dal 75' Sau s.v.

Linetty 5,5 - In fase di copertura ha poco da fare, considerando il baricentro schiacciato degli avversari. Ma in disimpegno riesce a costruire poco.

Saponara 5 - Non riesce a capitalizzare il gioco doriano sulla trequarti, anche perchè le maglie gialle del Frosinone si stringono molto per vie centrali. Dal 57' Ramirez 5 - Prova a cercare la soluzione giusta per far passare qualche pallone per tutta la gara. Che poi termina però e il responso resta quello della sconfitta.

Gabbiadini 5 - Appare ancora un po' fuori dagli schemi voluti da Giampaolo, ma per questo ci vorrà ancora del tempo. Non riesce a rendersi mai pericoloso. Dal 57' Defrel 6 -

Quagliarella 5,5 - Nel primo tempo sbaglia davanti a Sportello, ma l'azione è segnalata col fuorigioco. Successivamente colpisce un palo con una conclusione delle sue, da calcio d'angolo, in cui riesce a trovare unacoordinazione non facile che però non ha fortuna. Resta l'unico sussulto della gara però.

All. Giampaolo 5 - Un gioco confusionario soprattutto nel secondo tempo, condito da un po' di nervosismo di troppo che ha annebbiato le giocate dei suoi.

I varchi disponibili contro questo Frosinone erano pochissimi, lui non riesce a trovare il grimaldello adatto nemmeno con i cambi.

FROSINONE

Sportiello 7 - Un volo che ha del miracoloso nega, nel finale, il gol del pareggio a Colley. E da solo vale come il gol di Ciofani.

Capuano 6,5 - Sempre attento, arcigno. Concreto.

Salamon 7 - Dalle sue parti non passa un pallone. Chiude sempre tempestivamente, giocando anche d'anticipo. Grande partita la sua.

Goldaniga 7 - Una partita eroica in difesa, condita da un assist preziosissimo che vale la rete della vittoria firmata da Ciofani.

Chibsah 7 - Sempre in pressing sui portatori di palla, ci mette il fisico, la corsa e la caparbietà disputando una grande partita. Sembraavere quattro polmoni.

Maiello 6 - Bene nel pressing a centrocampo e nello stringersi alle maglie della difesa per non lasciare varchi scoperti.

Cassata 6 - Non al 100% della condizione fisica, gioca comunque una gara di sacrificio fino a quando le energie glielo consentono. Dal 75' Gori s.v. -

Zampano 6,5 - Soprattutto nel primo tempo è autore di buone sgroppate sulla fascia, guadagnando spesso punizioni importanti per far respirare i compagni dal pressing doriano. Nella ripresa mantiene la posizione arroccato come il resto della squadra.

Beghetto 6 - Raddoppia spesso in marcatura, correndo molto. Nella ripresa non avanza mai difendendo il risultato.

Ciano 6 - Prova a tenere alta la squadra con la collaborazione di Ciofani nei pochi palloni giocabili. Dal 77' Trotta s.v.

Ciofani 7 - Porta in vantaggio i suoi nell'unica grande occasione del primo tempo, calciando in rete il pallone messo in mezzo da Goldaniga. Punto di riferimento in avanti, anche se di palloni ne gioca davvero pochissimi. Ma l'unico che tocca lo tramuta in oro.

All. Baroni 7 - Una squadra attenta, accorta su ogni pallone. Un pressing asfissiante ed una chiusura degli spazi perfetta producono un risultato quasi insperato sul campo difficile del Marassi. E una speranza salvezza riaccesa.

Arbitro: Marinelli 6 - Gara diretta senza intoppi e problemi. Nonostante la correttezza del match, estrae ben sei cartellini gialli. Decisioni tutte corrette però.

TABELLINO

Sampdoria-Frosinone 0-1

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Tavares; Praet, Ekdal (dal 75' Sau), Linetty; Saponara (dal 56' Ramirez); Gabbiadini (dal 57' Defrel), Quagliarella. A disp.: Ferrari, Sala, Tonelli, Vieira, Jankto, Cabral, Belec. All. Giampaolo.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Capuano, Salamon, Goldaniga; Chibsah, Maiello, Cassata (dal 74' Gori), Zampano, Beghetto; Ciano (dal 77' Trotta), Ciofani. A disp.: Verde, Molinaro, Krajnc, Viviani, Paganini, Sammarco, Errico, Valzania, Pinamonti, Iacobucci. All. Baroni.

Marcatori: 25' Ciofani (F)

Arbitro: Livio Marinelli (Sez. di Tivoli)

Ammoniti: 30' Cassata (F), 35' Tavares (S), 45' Ciano (F), 55' Gabbiadini (S), 77' Linetty (S), 90' Sportiello (F)

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui