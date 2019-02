BOLOGNA GENOA DESTRO / Il Bologna è uscito dal proprio stadio con un pareggio per 1-1 nella sfida contro il Genoa. A siglare la rete degli emiliani ci ha pensato Mattia Destro, a segno per la prima volta in questa stagione. L'ex attaccante della Roma ha analizzato la sua prestazione e la partita ai microfoni di 'Sky Sport': "Contento sicuramente per il gol. Mihajlovic mi ha dato fiducia da subito.

Ero convinto che la prestazione giusta sarebbe arrivata. Prima sentivo poco la fiducia, ora ne sento di più. Dipende tutto da me: è normale che se hai la fiducia del mister è meglio. Dedico il gol a mia moglie, visto che tra un po' sarà San Valentino".

Il centravanti ha parlato poi della prestazione della squadra: "Peccato per non essere riusciti a vincere. Abbiamo sofferto il Genoa per dieci minuti. Avremmo meritato di vincere, peccato".

