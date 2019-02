PSG, ancora guai: infortunio per Cavani, out a Manchester

INFORTUNIO CAVANI PSG / Continuano a piovere brutte notizie sul PSG in vista del match di Champions League contro il Manchester United, in programma martedì prossimo all’Old Trafford. Edinson Cavani, infortunatosi ieri nel corso della sfida vinta 1-0 col Bordeaux (grazie a una rete segnata proprio da lui su rigore), non potrà prender parte alla gara d’andata degli ottavi di finale.

Il club parigino, infatti, ha comunicato oggi che l’ex Napoli ha subito una lesione al tendine dell’anca destra e i suoi tempi di recupero dipenderanno dall’evoluzione dei prossimi giorni. I francesi, quindi, sfideranno i Red Devils senza Matador e senza Neymar, che tornerà a disposizione solo a inizio aprile. L’urugaiano difficilmente potrà recuperare per la sfida di ritorno, in programma il 6 marzo: considerando le assenze e il gran momento che vive lo United, come affermato da Buffon, i pronostici di dicembre sono stati totalmente sovvertiti.

