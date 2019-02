CALCIOMERCATO JUVENTUS FILIPE LUIS BARCELLONA / La Juventus è in cerca di un terzino di sinistra per rinforzare qualitativamente il reparto. Uno dei profili più seguiti dai bianconeri è Filipe Luis, esterno basso in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Il brasiliano starebbe attendendo una proposta di rinnovo pluriennale da parte del proprio club.

In assenza di novità, il 33enne potrebbe fare le valigie e accasarsi altrove.

Filipe Luis non è però finito solamente nel mirino della Juventus. Anche il Barcellona infatti è alla ricerca di un terzino di piede mancino e avrebbe inserito il classe '85 nella lista dei possibili candidati per l'estate. Secondo il portale 'Lajugadafinanciera.com', oltre al brasiliano, sulla lista dei blaugrana ci sarebbero Ferland Mendy (il favorito) e Junior Firpo.

