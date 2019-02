PAGELLE TABELLINO ATALANTA SPAL / Nuova vittoria in rimonta per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che risponde a Roma e Lazio e si riporta al quarto posto in classifica. Ilicic e Zapata ribaltano il risultato dopo il gol iniziale dell'ex Petagna. Spal piegata 2-1 e sogno Champions sempre più vivo. Ecco i voti del match dell'Atleti Azzurri d'Italia.

ATALANTA

Berisha 6 - Salva i suoi a tu per tu con Petagna, ma non può nulla sul successivo calcio d'angolo che porta al gol dello stesso attaccante biancazzurro.

Toloi 6 - Sua la sanguinosa palla persa che porta alla doppia occasione della Spal e al gol di Petagna. Errore imperdonabile per un giocatore della sua esperienza, rimediato parzialmente con una buona ripresa.

Palomino 6,5 - È sempre ben piazzato e preciso in chiusura. Nel primo tempo rimedia a diverse disattenzioni dei suoi compagni di reparto.

Mancini 6,5 - È meno lucido del solito in un paio di letture difensive, ma comunque efficace all'interno della propria area di rigore. Impeccabile, invece, nella ripresa.

Hateboer 6,5 - Propizia il gol vittoria con l'assist per Zapata al primo vero cross della sua partita.

Freuler 6 - Gestisce il pallone con semplicità senza correre rischi in una giornata in cui è poco ispirato in zona d'attacco. Dal 78' Pasalic s.v.

De Roon 6 - Nel primo tempo soffre la costante pressione avversaria e commette qualche imprecisione di troppo in fase di possesso palla. Cresce vistosamente, però, nella ripresa.

Castagne 6,5 - Propizia il pareggio dei suoi con un ottimo lancio in profondità che disinnesca la velocità di Zapata dopo un primo tempo piuttosto sottotono. Dal 72' Gosens 6 - Entra e garantisce maggiore freschezza ai suoi sull'out di sinistra.

Ilicic 7 - Ispira tutte le azioni pericolose dei padroni di casa con il suo solito sinistro e nella ripresa firma il momentaneo pareggio facendosi trovare pronto all'interno dell'area di rigore. Decisivo.

Gomez 6,5 - Nel primo tempo sciupa le due migliori occasioni da gol dei suoi, ma insieme ad Ilicic è colui che accende la manovra offensiva nerazzurra. Leader. Dal 90' Pessina s.v.

Zapata 7,5 - Match-winner con un assist al bacio per Ilicic e il gol vittoria. Inarrestabile.

All. Gasperini 6,5 - Il sogno Champions continua al termine di un'altra rimonta completata.

Le dirette avversarie sono avvertite.

SPAL

Viviano 6 - Lucido e reattivo nel primo tempo sulla conclusione a botta sicura del 'Papu' Gomez. È esente da colpe in entrambi i gol subiti.

Cionek 5 - Soffre tremendamente gli attaccanti nerazzurri ed è piuttosto morbido in marcatura in più di un'occasione.

Vicari 5,5 - Crolla nella ripresa ed è sovrastato da Zapata dopo una buona prima frazione di gara.

Bonifazi 5 - È anticipato da Ilicic e Hateboer in entrambi i gol nerazzurri. Prestazione da dimenticare. Dal 83' Floccari s.v.

Lazzari 5,5 - Non riesce ad incidere come è solito fare sull'out di destra. Piuttosto sottotono.

Valoti 5,5 - Finisce per scomparire dal match dopo un buon primo tempo. Dal 72' Murgia 5,5 - Non riesce ad incidere nei 20 minuti in cui è chiamato in causa.

Missiroli 6 - Prestazione piuttosto convincente per il centrocampista biancazzurro, come al solito prezioso in entrambe le fasi di gioco.

Kurtic 6 - Pregevole l'assist di esterno che porta al gol di Petagna. Anche lui ha però un vistoso calo nei secondi 45 minuti.

Costa 5,5 - Colpevole in entrambi i gol subiti dopo un ottimo primo tempo. È piuttosto morbido in marcatura.

Petagna 6 - Non basta il classico gol dell'ex e il solito generoso lavoro per i propri compagni a strappare almeno un punto nel suo vecchio stadio. Dal 79' Antenucci s.v.

Paloschi 5 - Piuttosto impalpabile e mai pericoloso dalle parti di Berisha. Oggetto misterioso.

All. Semplici 6 - Vistoso calo nella ripresa dopo un ottimo primo tempo, sostenuto a ritmi altissimi. Ha poco da rimproverare alla sua squadra.

Arbitro: Massa 6 - Non esita ad estrarre i cartellini in una gara comunque corretta e priva di episodi dubbi.

TABELLINO

ATALANTA-SPAL 2-1

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler (78' Pasalic), De Roon, Castagne (72' Gosens); Ilicic, Gomez (90' Pessina); Zapata. All. Gasperini

Spal (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi (83' Floccari); Lazzari, Valoti (72' Murgia), Missiroli, Kurtic, Costa; Petagna (79' Antenucci), Paloschi. All. Semplici

Arbitro: Davide Massa (Sez. di Imperia)

Marcatori: 8' Petagna (S), 57' Ilicic (A), 79' Zapata (A)

Ammoniti: 3' Missiroli (S), 12' Valoti (S), 13' Hateboer (A), 29' Paloschi (S)

Espulsi: -

