Lazio, brutte notizie per gli infortuni di Milinkovic-Savic e Immobile

LAZIO INFORTUNIO IMMOBILE MILINKOVIC / Giungono brutte notizie per i tifosi della Lazio: il medico biancoceleste Fabio Rodia, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, ha fatto il punto sugli infortunati del gruppo di Inzaghi e, a quanto pare, i rientri di due pedine fondamentali come Immobile e Milinkovic-Savic non saranno a breve scadenza.

IMMOBILE – "Ha riportato un’elongazione ai flessori della coscia sinistra e iniziato il programma di recupero personalizzato. Dovrà sottoporsi a un check strumentale per quantificare i tempi di recupero.

Siamo ottimisti, ma prudenti: deve tornare in campo nel modo migliore".

MILINKOVIC-SAVIC - "Non ci sono buone notizie: giovedì era stato sostituito, contro l’Empoli, per un fastidio all’adduttore e gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di primo grado proprio all’adduttore della coscia sinistra. Nei prossimi giorni effettuerà altri accertamenti, ma vista la diagnosi bisogna attendere qualche altro giorno per ipotizzare i tempi di recupero".

LUKAKU – "Ha accusato dei piccoli problemi dopo il match col Napoli: d’accordo con lo staff medico, ha iniziato un programma personalizzato con l’obiettivo di riguadagnare la migliore forma atletica".

