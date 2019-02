PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-GENOA/ Un pareggio giusto al Dall'Ara, che sancisce l'inziale dominio del Bologna, poi rimontato sia nel parziale che nel gioco dal Genoa. Destro si blocca, sfruttando un meraviglioso suggerimento di Poli in versione assist-man e beffando una retroguardia interamente colpevole, Radu su tutti. Il Grifone pareggia con la sopresa Lerager sugli sviluppi di un corner, dopo essersi reso pericoloso con Sanabria. Nella ripresa Radu si fa perdonare con una gran risposta su Danilo, che colpisce anche una traversa.

BOLOGNA

Skorupski 6,5 - Salva in allungo una conclusione velenosa di Sanabria nel primo tempo. Sul gol di Lerager non può nulla. Nella ripresa devia in corner un pericoloso colpo di testa di Kouamé.

Mbaye 5,5 - Spinge poco sulla fascia, un po' troppo timido e costretto a mantenere la posizione dagli attacchi di Kouamé. Nell'uno contro uno soffre.

Gonzalez 5 - La marcatura è a zona, ma sul corner che genera la rete di Lerager è lui a perdersi il movimento del calciatore dalle sue parti, che quindi colpisce in piena solitudine. In precedenza soffre il movimento di Sanabria e a salvare tutto è Skorupski in allungo.

Danilo 6 - Anche lui un po' in bambola in occasione del gol del pareggio ospite. Non sempre irresistibile in marcatura, ma nel finale va vicino al gol vittoria due volte sugli sviluppi di due corner consecutivi, colpendo anche una traversa. Pericoloso in zona Cesarini.

Mattiello 5,5 - Come Mbaye, anche lui è spaventato dalla spinta del Grifone rinunciando alla fase offensiva.

Poli 7 - Il migliore in campo dei suoi perché fa tutto: corre, ruba palla, sforna assist. Sono addirittura tre quelli che mettono i compagni di squadra in condizioni di segnare, e uno di questi viene sfruttato da Destro. Esce sfinito, ma applaudito dal Dall'Ara. Dal 77' Dzemaili s.v.

Pulgar 5,5 - Rincorre gli avversari come Poli per recuperare il pallone e ripartire, ma lo fa con meno qualità.

Soriano 6 - Ad inizio partita prova qualche incursione, poi però si spegne pian piano eclissandosi. Nel finale si riaccende un po' come il resto della squadra, trasportato più che altro dall'orgoglio.

Palacio 6,5 - Solito contributo a tutto campo, fra rincorse ai portatori di palla avversario e proposizioni che svariano dalle fasce al centro. Importante per il gioco felsineo.

Destro 6,5 - Titolare e in gol dopo un anno. Un gol pesante che dà il vantaggio al Bologna e che gli regala fiducia per scalare le gerarchie. Bravo nel beffare una confusionaria retroguardia avversaria con un solo movimento imbeccando di testa il meraviglioso assist di Poli. Esce al quarto d'ora della ripresa, stanco ma applaudito dal pubblico. Dal 60' Santander 6 - Dà maggiore freschezza a centro area, ma non riesce comunque a rendersi davvero pericoloso sotto porta. Anche se nel finale di gara il gioco dei compagni si fa pericoloso anche in virtù dei suoi movimenti.

Edera 6 - Qualche buona sgroppata sull'out di destra soprattutto nei primi 45', ma mai la zampata letale in grado di spostare l'equilibrio. Dal 70' Sansone 6 - Pimpante negli ultimi 20' in cui il Bologna tenta l'arrembaggio alla ricerca dei tre punti. Ma anche lui non determina le sorti di un incontro che decreta un giusto pareggio.

All. Mihajlovic 6 - Il suo Bologna parte forte, trovando anche la rete del vantaggio. Tatticamente messo bene in campo, si adagia troppo però lasciando spazio alla manovra e al ritorno del Genoa.

Nel secondo tempo i cambi sono tardivi, ma dopo un po' di sofferenza iniziale i suoi uomini concludono la gara all'attacco alal ricerca della vittoria. S enon altro un buon segnale.

GENOA

Radu 6,5 - Una indecisione grave nell'uscita sul colpo di testa vincente di Destro e una super parata nei minuti finali che evita il gol vittoria di Danilo. Una luce importante e determinante fra le ombre, specialmente in uscita sui palloni alti, che rischiavano di condizionarne la prestazione.

Biraschi 6 - L'unico della retroguardia ligure a salvarsi da una prestazione mediocre. E' attento in marcatura, preciso nel disimpegno.

Gunter 5 - Combina un gran pasticcio nell'azione del vantaggio firmato da Destro, con la collaborazione di Zukanovic e Radu. Sempre in affanno nelle chiusure.

Zukanovic 5,5 - Ci mette del suo nel favorire il vantaggio di Destro, ma a differenza di Gunter riesce a riprendersi un po' nel prosieguo del match.

Criscito 5,5 - Poca spinta dalle sue parti e pochi cross. Eppure per il Grifone l'educazione del suo piede è importante per i palloni messi in mezzo che nel pomeriggio del Dall'Ara latitano.

Lerager 6,5 - Una piacevole sorpresa, non solo per il gol del pareggio sugli sviluppi di un corner. Gli manca ancora al continuità, è chiaro, perchè alterna buoni colpi a giocate da rivedere. Ma con la fiducia del mister potrebbe rendersi un ottimo elemento su cui fare affidamento nel resto della stagione.

Radovanovic 6 - Partita attenta, a supporto della difesa con qualche buon recupero di palla in zona rossa.

Veloso 6 - Dirige l'orchestra del Grifone pur senza brillare. Fornisce qualche buon pallone, ma sui calci piazzati combina poco. Pericoloso, però, con ujn tiro dalla distanza poco prima di uscire. Dal 79' Bessa s.v.

Lazovic 5 - Solo uno spunto per lui al Dall'Ara. Troppo poco per uno dei giocatori più in forma a disposizione di Prandelli. Dall'83' Pereira s.v.

Kouamè 6,5 - Una costante spinta nel fianco per la difesa, va anche vicino al gol con un colpo di testa nel finale. Dal 90' Pezzella s.v.

Sanabria 6,5 - Skorupski salva sul suo tiro pericoloso nel primo tempo, e successivamente sul suo colpo di testa. Servito poco nella ripresa.

All. Prandelli 6 - Dopo un inizio gara un po' troppo sottotono, il suo Genoa ha la capacità di riprendersi detenendo per lunghi tratti il pallino del gioco ed essiccando la manovra offensiva dei padroni di casa. Ne viene fuori un buon pareggio per la classifica.

Arbitro: Rocchi 6 - Arbitra all'inglese, lasciando correre sui lievi contatti. La partita è molto corretta però. Evita il secondo cartellino giallo a Palacio per un fallo comunque non cattivo.

TABELLINO

Bologna-Genoa 1-1

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Gonzalez, Mattiello; Poli (dal 77' Dzemaili), Pulgar, Soriano; Palacio, Destro (dal 60' Santander), Edera (dal 70' Sansone). A disp.: Calabresi, Dijks, Helander, Donsah, Nagy, Svanberg, Krejci, Falcinelli, Da Costa. All. Mihajlovic.

Genoa (4-5-1): Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Veloso (dal 79' Bessa), Lazovic (dall'83' Pereira), Kouamé (dal 90' Pezzella); Sanabria. A disp.: Lakicevic, Candela, Veloso, Schafer, Rovella, Dalmonte, Marchetti, Jandrei. All. Prandelli.

Marcatori: 17' Destro (B), 34' Lerager (G)

Arbitro: Gianluca Rocchi (Sez. di Firenze)

Ammoniti: 58' Palacio (B), 65' Lazovic (G), 81' Mbaye (B), 86' Dzemaili (B)

Espulsi:

