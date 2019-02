BUFFON POGBA PSG / Dopo la vittoria del suo PSG sul Bordeaux (1-0), l’ex portiere della Juventus Gigi Buffon ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista del match di Champions League contro il Manchester United.

BORDEAUX - "Abbiamo vinto 1-0, non abbiamo preso gol e per me che faccio il portiere è sempre una soddisfazione. Ovviamente, pensiamo di poter fare meglio come qualità di gioco".

OLD TRAFFORD - "Ha un valore particolare per tutti, è un tempio di una squadra importantissima. Ci giochiamo un ottavo di finale speciale e va affrontato in modo serio e senza nessun rimpianto.

I rimpianti nascono se le modalità di gioco che esprimeremo non saranno consone a quelle che richiede il match".

CHAMPONS - "Il calcio è strano, due mesi fa tutti ci avrebbero dati per favoriti con lo United. Ora, vedendo la loro evoluzione e quanto accaduto a noi, possiamo dire che, come minimo, siamo pari. Questo ti fa capire quanto è strana la Champions e come si scambiano certi equilibri".

VERRATTI - "L’ho visto bene, era importante che avesse buone sensazioni e facesse un buon minutaggio. Oltre 60 minuti dopo tanti giorni senza giocare sono un buon segnale".

POGBA - "In grande crescita, grande fiducia, lo incontro sempre volentieri. È un ragazzo eccezionale, un campione incredibile, spero che possa portarmi il rispetto che mi deve e che stia molto calmo (ride, ndr)".

