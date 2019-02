CALCIOMERCATO JUVENTUS DE GEA/ David De Gea, portiere del Manchester United, sta giocando una super stagione con la maglia dei Red Devils, soprattutto dall'arrivo di Ole Gunnar Solskjaer.

Ma le dinamiche del calciomercato camminano parallele al campo e, l'estremo difensore accostato anche alla Juventus non ha ancora raggiunto un accordo con il club inglese per il rinnovo del contratto. Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A---> clicca qui!

Lo spagnolo in scadenza, stando a quanto riportato dal 'Mirror', avrebbe chiesto allo United ben 17 milioni di sterline all'anno, quasi 20 milioni di euro. Un salario che sarebbe il secondo più alto fra gli ingaggi dei Red Devils, dietro a quello di Alexis Sanchez.

